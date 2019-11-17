أخبار مصر | اللجنة التشريعية بالبرلمان توافق علي بيان الحكومة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اللجنة التشريعية بالبرلمان توافق علي بيان الحكومة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، موافقتها علي بيان رئيس مجلس الوزراء الذي ألقاه أمام مجلس النواب.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة الأحد، حيث أعلن المستشار بهاء أبو شقة، توصيات اللجنة بشأن البيان والتي تضمنت سرعة إعداد القوانين الهامة وتقديمها للمجلس ومنها قانون مجلس الشيوخ والنواب، وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون الكسب غير المشروع، قانون الاتجار في البشر، وجميع التشريعات ذات الصلة بالاستحقاقات الدستورية.

ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، من حيث المبدأ.

وفي نفس السياق، قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، إنه سيتم التصويت نداءً بالاسم على مشروع قانون باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 غدًا.

