أخبار مصر | "شكاوى البرلمان" توافق على الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بمدينة الحمام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شكاوى البرلمان" توافق على الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بمدينة الحمام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أحمد رسلان، عضو مجلس النواب عن مطروح، ورئيس لجنة الشئون العربية، خلال اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بحضور الدكتور إبراهيم خالد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، عن موافقة الحكومة على الاقتراح برغبة، المقدم منه للانتهاء من مشروع الصرف الصحي بمدينة الحمام، وإدراج قرية السلام ضمن هذا المشروع.

وأشار رسلان إلى أنه تم الاتفاق على تشغيل الصرف الصحي بمدينة الحمام بنسبة 70% قبل 31 ديسمبر 2019، على أن يتم الانتهاء من تغطية المدينة بالكامل في 31 مارس 2020، مؤكدًا أنه تمت الموافقة على إدراج قرى أولاد مسعود، أولاد جبريل، السلام، ساحل العميد، العميد، وقرية الشمامة.

وأوضح أحمد رسلان، أن الطلب الثاني الذي تمت مناقشته في اجتماع اللجنة، وهو الخاص باعتماد الأحوزة العمرانية لمركز ومدينة الحمام بمطروح، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من الأحوزة العمرانية لمدينة الحمام، وقرية أولا مسعود، العميد، ساحل العميد، وقرية السلام، موضحا أنه جار الانتهاء من قريتين هما أولاد جبريل والشمامة.

ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، من حيث المبدأ.

وفي نفس السياق، قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، إنه سيتم التصويت نداءً بالاسم على مشروع قانون باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 غدًا.