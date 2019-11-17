أخبار مصر | "التعاون بين المجمع والجامعة" تناقش عقد دورات تخصصية لوعاظ الأزهر في علم الفلك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التعاون بين المجمع والجامعة" تناقش عقد دورات تخصصية لوعاظ الأزهر في علم الفلك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت اليوم لجنة التعاون بين المجمع والجامعة اجتماعها الشهري بحضور د. نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية ود. حسن القصبي مساعد الأمين العام لشؤون البحث العلمي ود. إلهام محمد شاهين مساعد الأمين العام لشؤون الواعظات والسادة أعضاء اللجنة من أعضاء مجمع البحوث، ومحمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، ود غادة محمد عامر وكيل كلية الهندسة، وعدد من أساتذة الفلك بكلية العلوم بجامعة الأزهر.



وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد إن اللجنة ناقشت العديد من الموضوعات المهمة مثل عقد دورات تخصصية لوعاظ وواعظات الأزهر الشريف على الجوانب المختلفة في علم الفلك، وتدريب الوعاظ والواعظات على برامج الفلك الشرعي في تحديد مواقيت الصلاة، والوقوف على الجوانب الصحيحة له للمساهمة في حل القضايا المعاصرة المرتبطة بعلم الفلك.