شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم العربي: طفرة كبيرة في الصناعة المصرية بفضل تعديلات القوانين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم عدد من رجال وسيدات الأعمال ورؤساء وأعضاء أندية روتاري الإسكندرية ندوة تحت عنوان «رؤية اتحاد الغرف التجارية حول التجارة والصناعة والاستثمار في مصر»، تحدث فيها المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة القاهرة.

وقال «العربي» إن الصناعة المصرية حققت طفرة كبيرة في الفترة الحالية وبدأت في الازدهار، خاصة في ظل تعديلات التشريعات والقوانين التي تستهدف التنمية، فضلًا عن استمرار الحكومة في تعديل القوانين وهو ما يشير إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة الحقيقية.

أضاف أن دور الغرف التجارية يزداد باستمرار سواء فيما يتعلق بالأسواق من خلال السعي إلى توفير السلع لضبط السوق أو الخدمات التي يستفيد منها منتسبيها مثل الرعاية الصحية والتأمين على حياة وممتلكات التجار والخدمات الأخرى المتنوعة.

وأشار إلى أن المتحكم الأساسي في الأسعار ومدى استقرارها هو المستهلك الذي يستطيع أن يحدث توازن في السوق من خلال ثقافته الشرائية، والسوق بها استقرار كبير حاليًا نتيجة زيادة معروض السلع سواء من خلال المجمعات والمنافذ الحكومية أو القطاع الخاص، على اعتبار أن الأسعار بالسوق تخضع لآليات العرض والطلب.

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وأكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن هناك اهتمامًا كبيرًا من الغرف التجارية بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة؛ لأنها تُمثل عصب الاقتصاد وتنميته وتطويره في الفترة القادمة.

وحول استفسار الاستثمار في الصعيد، قال إن هناك اتجاهًا كبيرًا من رجال الأعمال للاستثمار في الصعيد بمختلف محافظاته، وهناك استثمارات تم ضخها بالفعل في المحافظات المختلفة والمرحلة القادمة ستشهد طفرة استثمارية في الصعيد وهو توجه عام للدولة للتنمية الحقيقية بالصعيد.

وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن هناك دراسات تتم للأسواق الخارجية في جهات مختلفة لفتح أسواق خارجية جديدة في الدول المختلفة، خاصة في أفريقيا وما يعطينا دفعه قوية رئاسة مصر الاتحاد الأفريقي حاليًا من خلال الرئيس عبدالفتاح السيسي الداعم دائمًا للاستثمار سواء داخليًا أو خارجيًا.

وأكد «العربي» أن الدور المجتمعي للغرف التجارية يزداد يومًا بعد الآخر لدعم التجار والمواطنين والمساهمة في ضبط السوق، حيث إن هناك عددًا كبيرًا من المعارض يتم تنظيمها في المواسم المختلفة بأسعار مناسبة تفيد المواطن وتؤدي إلى تنشيط الحركة التجارية.

وأشار إلى أن الأفكار التنموية كثيرة ونسعي إلى تحقيق ما يفيد منها عى المستوى التجاري والمجتمعي، مشددًا على دعم دور المرأة وتشجيعها على التوسع في الأنشطة التجارية والصناعية والاستثمارية، حيث أصبح دورها مؤثرًا بشكل كبير ونسعى إلى زيادته في المرحلة القادمة.