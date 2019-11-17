شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية: نرحب باتفاق تطبيع العلاقات بين الصومال وكينيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رحبت جامعة الدول العربية، بالاتفاق الذي تم الإعلان عنه لتطبيع العلاقات بين الصومال وكينيا، في أعقاب اللقاء الذي جمع رئيسي الدولتين في نيروبي منذ عدة أيام.

وأثنت الأمانة العامة للجامعة على الدور القيادي الذي قام به الرئيس محمد عبدالله فرماجو والرئيس أوهورو كينياتا من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق والخطوات المتبادلة التي سيتم تنفيذها بين الدولتين الجارتين.

وأعرب الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، عن ثقته في أن هذه الخطوة الهامة ستساهم في دفع عجلة التعاون وعلاقات التكامل بين الدولتين وكذا تثبيت دعائم الاستقرار والتنمية في منطقة القرن الأفريقي.