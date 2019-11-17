شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الغرف التجارية»: تخفيض سعر الفائدة يوسّع حجم الاستثمارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة القاهرة، إن المبادرات التي تتم حاليًا سواء تخفيض سعر الفائدة أو إقامة معارض موسمية وسعي منتسبي الغرف التجارية إلى التنازل عن جزء من هامش الربح لخفض أسعار السلع هدفها خدمة المواطن، وتحريك السوق ودعم الاقتصاد.

وأضاف رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في تصريحات صحفية، الأحد، أن تخفيض سعر الفائدة له انعكاس إيجابي، وإن كان ليس في الوقت الحاضر، مشيرًا إلى أنه «سيقلل من تكلفة السلع ويشجع كثيرًا الشركات على التوسع في استثماراتها بالسوق، وهذا يؤدي إلى رفع الإنتاج، وبالتالي زيادة معروض السلع المختلفة، وهو ما ينعكس بالطبع على تراجع الأسعار، ومن ثم يستفيد المستهلك والصانع والتاجر بتحريك المبيعات».