شكرا لقرائتكم خبر عن زاهي حواس: المصريون ليسوا عربًا ولا أفارقة.. وعثرنا على بردية تشرح كيفية بناء الهرم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات، إن المصريين أصلهم مصري وليسوا عربًا أو أفارقة، مضيفًا: «لنا أصل خاص، وليس لنا أي صلة بالعرب أو أفريقيا، وآثارنا ورسومات الفراعنة تثبت أن الجيش يحمي مصر منذ 5 آلاف سنة وحتى الآن».

وأضاف زاهي حواس في ندوة «أسرار الفراعنة» بجامعة المنصورة، الأحد، أن «مصر لم تكتشف سوى 30٪ من آثارها، ومازال الكثير موجودًا في باطن الأرض، وهناك دلائل كثيرة على أن الفراعنة آمنوا بالمشروعات القومية، فهي التي بنت مصر القديمة، وهى التي تبنيها الآن».

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وأردف: «المصري القديم برع في كل فروع العلم، وكان يؤمن بالعالم، والاعتقاد في العالم الآخر هو الذي بنى مصر القديمة، وأنتج معمارًا فنيًا غير عادي، وكشفنا كل الأدلة التي تثبت كيف تم بناء الأهرامات».

ومضى قائلًَا: «عثرنا على بردية من 3 سنوات تشرح كيفية بناء الهرم، وتبين أن الملك كان يحكم مصر من خلال الهرم، وكانت الأهرامات مشروعات قومية لمصر، وكان المصريون يرسلون العمال والأكل مقابل ألا يدفعوا ضرائب».

وحول تهريب آثار مصر بالخارج، قال «حواس»: «أثارتا في الخارج كانت تباع رسميًا حتى عام 1983، وكل الآثار في الخارج ليست مسروقة، وكانوا يأخذون عليها ختمًا من المتحف المصري، ثم صدر قانون من مجلس النواب يعطينا الحق في المطالبة بتقديم أصل القطعة الأثرية المعروضة للبيع في اليونان أو إيطاليا، هذا بالطبع للحد من بيع الآثار بالخارج، لأن مفيش واحد يريد أن يصدر ضده حكم بالسجن 10 سنوات».

ونفى «حواس» وجود ما يسمى بـ«لعنة الفراعنة» قائلا: «أي مكان به مومياوات هو مغلق لفترة طويلة تصل لآلاف السنين، وعند فتحه تخرج منه جراثيم غير مرئية، ما يدفع البعض للاعتقاد بوجود لعنة الفراعنة، والتي يرجع إليها البعض أي مكروه يحدث للمنقبين عن الآثار بعد التنقيب».