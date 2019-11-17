شكرا لقرائتكم خبر عن " البيئة " تكرم العاملين فى إدارة منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، العاملين في منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة لعام 2019 والمعروفة باسم السحابة السوداء، تقديرا لجهودهم الحثيثة في ادارة المنظومة والحفاظ على النجاح المستمر على مدار السنوات السابقة في ظل التحديات المتتابعة.

وأكدت وزيرة البيئة للعاملين خلال حفل التكريم أن الاهتمام غير المسبوق بقضايا البيئة في ظل التحول التنموي الذي تشهده مصر ودعم القيادة السياسية لقضايا البيئة يضع على عاتقهم مسئولية كبيرة لإدارة منظومة بيئية واعية يكونوا من خلالها حراس للبيئة.

وأشارت ياسين فؤاد ، إلى أن منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة هذا العام تم عرض خطتها على مجلس الوزراء بما تتضمنه من تقسيم للمهام والمسئوليات بين الوزارات والجهات المختلفة، موضحة ان خلال جولاتها الميدانية لاحظت إحترافية العاملين بالمنظومة من الوزارة في العمل بتناغم مع اقرانهم من الجهات الأخرى لتحقيق الهدف المنشود وتحويل المشكلة إلى فرصة اقتصادية .

وأعربت الوزيرة ، عن فخرها بالنجاح المحقق والذي كان ابناء وزارة البيئة عاملا أساسيا به وكانوا على قدر الثقة والمسئولية الملقاة على عاتقهم، مؤكدة أنها على يقين من قدرتهم على مواجهة وادارة القضايا البيئية الأخرى والتي تحتاج جهد كبير وخاصة تقليل احمال التلوث المختلفة بالمحافظات.

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