شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: قانون ضرائب إعلانات "فيس بوك" يصل مجلس النواب خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصادر برلمانية أن مشروع قانون فرض ضرائب على إعلانات الفيسبوك وتويتر وباقى مواقع التواصل الاجتماعى سيصل مجلس النواب من الحكومة خلال أسبوع، لافتا إلى أن المشروع تم تقديمه من قبل الدكتور محمد معيط وزير المالية.

وقالت المصادر لــ"الخليج 365" ان لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنتظر وصول المشروع الأسبوع المقبل مباشرة إلى المجلس ثم تحويله إليها لعقد سلسلة من الاجتماعات لمناقشته على الفور.

وكان وزير المالية قال فى تصريحات صحفية، إن وزارة المالية عكفت على الانتهاء من مشروع القانون الخاص بفرض ضرائب على إعلانات "جوجل" و"فيس بوك"، و"إنستجرام" والمنصات الإلكترونية المختلفة المتحصلة من السوق المصرية، وذلك من قبل فريق متخصص من وزارة المالية ومصلحة الضرائب، متوقعًا أن يتم إصدار القانون الجديد خلال العام المقبل 2019.