شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. «النواب» يصوّت نداءً بالاسم على «الطعن أمام النقض» في العاشرة صباحًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن المجلس سيصوّت نداء بالاسم، الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

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وأضاف «عبدالعال»، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، أن المجلس سيأخذ التصويت نداءً بالاسم على مشروع القانون في الجلسة العامة للمجلس، التي ستعقد في العاشرة صباح الاثنين، كون هذا المشروع سيتم تطبيقه بأثر رجعي.

وكان مجلس النواب وافق في جلسته العامة في 7 أكتوبر الماضي على مجموع مواد مشروع القانون، وأعلن رئيس المجلس الدكتور على عبدالعال، إحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته.

وينص مشروع القانون على أن يستمر العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، لمدة 3 سنوات اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2019، على أن يتم تطبيقه بأثر رجعي، وذلك بحسب التقرير الذي أعدته بشأنه لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وأشار إلى أن المشروع يستهدف الإنجاز وسرعة الفصل في القضايا وكفالة الضمانات القانونية المقررة للمتقاضين، إلى جانب تفرغ محكمة النقض من نظر الطعون الملقاة على عاتقها.