شكرا لقرائتكم خبر عن والد محمود البنا يكشف سبب مغادرتُه جلسة محاكمة راجح: «أُصبت بخيبة أمل» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشف والد محمود البنا، المعروف إعلاميًا بـ«شهيد الشهامة»، سبب مغادرته لجلسة محاكمة محمد راجح، وقال: «أُصيبت بخيبة أمل كبيرة عند سماع محامين الدفاع عن المتهمين، شعرت باستفزاز حينما نفى الدفاع الفيديوهات، وقالوا (ليست دليل قاطع)، مما دفعني لمغادرة الجلسة».
وأضاف «البنا»: «مطلبي الوحيد، القصاص من المتهمين الأربعة بالإعدام».
شهدت جلسة المحاكمة المنعقدة، صباح الأحد، داخل محكمة جنايات الطفل بشبين الكوم في محافظة المنوفية، برئاسة المستشار باهر حسين، رئيس المحكمة، قيام المحامين عن المتهمين وأسرة البنا بالمرافعة في القضية.
وتضمنّت الجلسة الماضية، استماع المحكمة إلى أقوال الطبيب الشرعى، والعقيد محمد داود، مفتش مباحث تلا، والرائد أحمد الشرقاوى، رئيس مباحث تلا، بالإضافة إلى 5 آخرين من شهود الواقعة.
وقعت الجريمة 9 أكتوبر الماضي، وهزت أرجاء مدينة تلا بالمنوفية، وتحولت بعدها إلى قضية «رأى عام».
يُذكر أن المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، أمر بإحالة المتهم محمد راجح وثلاثة آخرين محبوسين إلى محاكمة جنائية عاجلة، لاتهامهم بقتل المجني عليه، محمود محمد البنا، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.
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