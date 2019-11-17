شكرا لقرائتكم خبر عن قرينة رئيس الوزراء تشارك في فعاليات خيرية لرابطة زوجات الدبلوماسيين الآسيويين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت قرينة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، في فعاليات اليوم الخيري لرابطة زوجات الدبلوماسيين الآسيويين، لتوجيه عائد الاحتفال إلي المؤسسات والمشروعات الخيرية في مصر، كمبادرة سنوية يتم تنظيمها في شهر ديسمبر من كل عام.

وخلال الاحتفال الذي حضره العديد من زوجات السفراء الآسيويين، ومنهم كوريا الجنوبية وإندونيسيا، أقيمت عروضا فنية خاصة تعبرعن الثقافة الكورية وعروضا لفريق الاستعراض الخاص برياضة التايكوندو، في حضور مدرب المنتخب المصرى للتايكوندو، نادى ناجى طه.

وأكدن زوجات السفراء علي أهمية مشاركة المجتمع المدني في دعم المؤسسات الخيرية من أجل النهوض بالمجتمع.