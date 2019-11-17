شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بالبرلمان: «ابنى ضابط ولسّه بصرف عليه».. و«عبدالعال»: «معاشات الشرطة متدنية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب عبدالمنعم العليمي، خلال جلسة مناقشة مشروع تعديل معاشات ضباط وأفراد الشرطة، الأحد:«ابني ضابط برتبة مقدم، ولسه بصرف عليه، لابد من نظرة حقيقة للمرتبات والمعاشات».

وردّ ممثل وزارة الداخلية بجلسة مجلس النواب، قائلاً إن معاشات الشرطة لها قانون خاص بها، وتم التقدم به بشكل رسمي للبرلمان، أما ما هو معروض الآن فهو يخص تسوية بعض الحالات الوظيفية على مستوى الشهداء والمصابين وآليات التعويض التقاعدي، لأن التعويض لا يتجاوز 20 جنيهًا منذ 1971.

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«المعاشات متدنية»، هكذا علّق الدكتور على عبدالعال، رئيس النواب، على كلمات ممثل الداخلية، وأضاف: «نحن متفقين مع هذا المبدأ وأن ما هو معروض هو تسوية لبعض الظروف الوظيفية، لكن القانون الكامل لمعاشات الشرطة نحن في حاجة له، ولابد من التنسيق مع وزارة المالية كونه في حاجة لاعتمادات مالية».

وقال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن تكليف وزارة المالية بهذا الملف أًصبح ضرورة مهمة، من أجل توفير الاعتمادات المالية، فيما رأي النائب عبدالله شاهين، عضو مجلس النواب، ضرورة تدخُل رئيس الجمهورية في هذا الملف.

وعن إمكانية تدخل السيسي في الأمر، قال «عبدالعال»: «لو هناك إمكانية، سيعرض على رئيس الجمهورية المعاشات كلها، وستكون هناك معاشات تُميّز من يؤدون دورهم الوطني، لكن المشكلة مرتبطة بالحكومة طبقًا للدستور، فهى المسؤولة وتتصرف في حدود الإمكانيات، فالأمر ليس في يد رئيس الجمهورية، الأمر في يد الحكومة التي تتصرف وفق الإمكانيات».