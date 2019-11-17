شكرا لقرائتكم خبر عن «مروان» يعرض نتائج اجتماعات «حقوق الإنسان» بالأمم المتحدة أمام البرلمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استمع مجلس النواب، الأحد، إلى بيان المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، حول استعراض ملف حقوق الانسان في مصر أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، التي جرت الأسبوع الماضي.

وقال «مروان»، خلال الجلسة العامة، إن نجاح مصر في استعراض ملف حقوق الانسان مؤخرًا يعود لأهمية شبكة العلاقات الدولية التي تحققت في مجال حقوق الانسان، بقياده الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف أن حرص الدول الأعضاء على حضور الجلسة الخاصة بمصر يعكس ثقل الدولة المصرية ومكانتها في المجتمع الدولي، كما كان استعراض الوفد المصري محل إشادة وتقدير من نحو 80% من الدول المشاركة.

وتابع: «استعرضت مصر يوم 13 نوفمبر الجاري تقريرها الدوري، في إطار المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الانسان بجنيف، بعد إعداد تقرير واعد في إطار عملية تشاورية كاملة بين كافة الجهات المعنية، وتم مناقشة ومتابعة ما تحقق بشأن ما قامت به مصر للنهوض بحقوق الإنسان ورصد ما تحقق على أرض الواقع من جهود وإنجازات على مدار 5 سنوات في الحقوق الاجتماعية والثقافية، واحترام حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة وشئون اللاجئين والهجرة واحترام حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، ونشر ثقافة احترام حقوق الانسان».

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وأشار إلى أنه تم عقد 4 لقاءات دبلوماسية على هامش فعاليات الجلسات، مع ممثلي دول عدم الانحياز والمجموعات العربية والافريقية والأوربية لبيان الحقيقة وكشف ما أسماه «الزيف الذي تروج له الجماعة الإرهابية»، ولعرض محدداتنا الأساسية في دعم حقوق الانسان.

وقال «مروان» إن تقرير مصر أوضح إنها تتبني رسالة تعمل على دعم حقوق الانسان المختلفة بشكل متوازن، واحترم التفاوت في ممارسة الحقوق والحريات من مجتمع لاخر، وتفهم أن ممارسة الحقوق ليست مطلقة.

وأضاف أن جلسة استعراض تقرير مصر في المراجعة الدورية الشاملة، شهدت تفاعلًا إيجابيًا من قبل الدول الأعضاء، ما يدل على الإلمام بما تم من جهود وإنجازات في سبيل دعم وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر، خلال السنوات الخمس الماضية.

وتابع: «أكدنا على اهتمام الدولة بالاتفاقيات والمعايير الدولية الخاصة بحقوق الانسان، والإيمان بدور المجلس القومي لحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني، وإدراك أهمية التواصل مع كافة المنظمات الدولية الحقوقية وغير الحقوقية لبيان حقيقة الأوضاع على أن يكون ذلك مقرون بقواعد المهنية».

وقال «مروان» إن وفد مصر حرص على الرد على الاسئلة التي وردت إليه من بعض الدول وكان محل إشاده وتقدير، من نحو 80% من الدول، كما تلقت مصر عدد 372 توصية تأتي في إطار فرص تبادل النصائح والخبرات بين الدول الأعضاء.

وأشار إلى أن عدد التوصيات التي تلقتها مصر ليس كبير مقارنة بغيرها من الدول، لافتا إلى تلقي الولايات المتحدة وأستراليا عدد كبير من التوصيات في الأعوام الماضية: «سوف نحدد موقفنا من كل توصيه بعد الدرسة والعرض مع الجهات المتخصصة».