شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» يوافق مبدئيًا على تعديلات «معاشات الشرطة».. وعبدالعال: «ذُهِلت من الموقف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، وذلك فيما هو متعلق بمعاشات ضباط وأفراد الشرطة بعد العديد من الشكاوى بشأن سوء أوضاعها.

وقال النائب شكري الجندي، إن نعمة الأمن التي يقدمها جهاز الشرطة والقوات والمسلحة هي أهم خدمة تقدم للمواطن في مصر، من أجل الاستقرار في مصر، مطالبًا بأن يظل ضباط الشرطة الذين يتوفاهم الله أو يستشهدوا نتيجة الخدمة أن يظلوا على قيد الخدمة وترقياتها، حتى الخروج على المعاش، متضامنًا مع ضرورة استفادة النواب الضباط من سنوات خدمتهم بالعضوية في المعاش.

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وعلّق الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب: «هناك مطلب من رجال الشرطة اللي شرفونا في هذا المجلس بالعضوية بضرورة الاستفادة من سنوات العضوية، مع سنوات الخدمة بالمعاش، هذه المعالجة ستكون في قانون مجلس النواب، وسنناقشه نهاية دور الانعقاد الحالي، ولابد أن نراعي هذا الاعتبار مع ضباط الشرطة، الذين استقالوا وترشحوا للبرلمان، وسنراعي ذلك، وسيسجل بالمضبطة هذا المطلب، باحتساب مدة النواب من الضباط ضمن مدة خدمتهم في المعاش».

وقال النائب عماد محروس: «لا أحد ينكر جهود الشرطة، وهناك مأساة حقيقية يعاني منها ضباط الشرطة اللي في الخدمة والمعاشات، فأنا مثلا معاشي 1650 بعد خدمة 30 سنة، ولابد من نظرة حقيقية لضباط الشرطة، وأن يتم التطبيق بأثر رجعي، والله أعرف ناس بتعاني ومش لاقيه تدفع مصاريف مدارس وعلاج، لابد من وقفة رجل واحد لهذه الحقوق».

وعلّق «عبدالعال»: «معاه حق بصراحة ذهلت من الموقف الخاص بمعاشات ضباط الشرطة، معاش لا يمكن أن يتناسب مع العطاء اللي تم من هؤلاء، هو بيخرج الصبح مش يعرف راجع ولا لأ، وضغط العمل نفسه، نحن في حاجة لإعادة النظر، ولابد أن يعاد النظر في قانون معاشات الشرطة بالمجمل وليس بطريقة جزئية».