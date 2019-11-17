شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يشارك احتفالية جامعة الزقازيق بانتهاء فعاليات تطوير قرية تل روزن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بمجهودات جامعة الزقازيق وكلياتها المختلفة في تنفيذ خطة تطوير قرية تل روزن، والتي شملت إنشاء حديقة الطفل وتطهير الترعة وتطوير ورفع كفاءة مركز الشباب وتطوير المدرسة الإبتدائية، بالإضافة إلى تطوير مدخل القرية وزراعة الأشجار، وتنظيم دورات تدريبية مجانية لتعليم سيدات وفتيات القرية مهارات الخياطة والتفصيل والتطريز لرفع المستوى الإقتصادي لهن، مؤكداً أن الجامعة كانت وستظل تمثل بيت الخبرة والعلم والداعم الرئيسي لخطط التنمية التي تنفذها المحافظة وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة 2030، لما تقدمه من إستشارات فنية وخدمات مجتمعية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. جاء ذلك خلال مشاركته إحتفالية جامعة الزقازيق، بإنتهاء أعمال تطوير قرية تل روزن التابعة لرئاسة مركز ومدينة بلبيس، تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير القرى الأشد إحتياجاً وتوفير حياة كريمة، بحضور الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، اللواء السعيد الخبير الوطني للتنمية المحلية مستشار المحافظ للمشروعات والدكتورة مرفت عسكر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة نهله الجمال نائب رئيس الجامعة لشؤن البيئة وتنميه المجتمع، وعمداء الكليات المشاركة في تنفيذ المبادرة، واللواء سامي علام رئيس مركز ومدينة بلبيس، وأهالي القرية.

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة، تسير بمعدلات أداء منتظمة طبقاً لخطة الدولة في تنفيذ مشروعات الصرف الصحي حيث من المقرر بنهاية 2022 الإنتهاء من توصيل مشروع الصرف الصحي لـ65% من قرى المحافظة، لتقديم مشروع صرف صحي آمن يحافظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، مؤكداً أنه جاري تنفيذ أعمال إنشاء جديد وتوسعات لعدد من محطات معالجة ورفع وخطوط إنحدار وشبكات صرف صحي بتكلفة تقديرية تصل إلى 9 مليار جنيه .

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ومن جانبه أعلن الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، أنه تم ترشيح الجامعة ضمن أفضل ٥ جامعات مصرية للمرحلة النهائية لاختيار أفضل جامعة مصرية، من خلال التميز في أعمال التطوير التي شهدته قرية تل روزن، من خلال جهد متميز من كليات الجامعة والتي نجحت في تنفيذ وإنشاء حديقة بمدخل القرية على مساحة ١٠٠٠متر، وأخرى بعزبة الحناوي على نفس المساحة، بالإضافة إلى تطوير مركز الشباب والمدرسة الابتدائية، وقيام كلية الهندسة بعمل الرفع المساحي للقرية للاستفادة به في تنفيذ مشروع الصرف الصحي، وإنشاء محطة الرفع وعمل المقايسة التنفيذية للشبكة كاملة، بالإضافة إلى تنفيذ ٥٧ ندوة و٣٢ ورشة عمل و١٢ قافلة بيطرية و٣ زيارات تثقيفية للأهالي، و٢ قافلة طبية للكشف على الأهالي وصرف العلاج بالمجان.

وأضاف رئيس الجامعة، أن جامعة الزقازيق شاركت بكل ما تمتلكه من خبرات وإمكانيات في سبيل تطوير القرية، والعمل على تحسين وتطوير الخدمات الموجودة بها، مقدما الشكر لكل من ساهم في أعمال التطوير.

وأشار «شعلان»، أن فريق العمل قام بإعداد عدد من التوصيات لرفعها لمحافظ الشرقية لاتخاذ اللازم نحوها، منها أن القرية وتوابعها في حاجه ماسه لتنفيذ شبكة صرف صحي، وشبكة التغذية بالمياه والتي تم تصميمها من قبل الجامعة لضمان حياة كريمة خالية من الأمراض والتلوث، مع العلم أن الأهالي تبرعوا بأرض لمحطة الرفع وتم تسليمها للهيئة العامة لمشروعات الصرف الصحي للبدء في التنفيذ، فضلا على أن القرية وتوابعها تحتاج إلى وحدة صحية لتقديم الخدمات الطبية إلى ما يقرب من ١٣ ألف نسمة بالقرية، ويوجد قطعة أرض تبرع لبناء الوحدة الصحية.

واستطرد الدكتور سليم صالح، منسق مشروع التطوير بالقرية، بقوله إن من ضمن التوصيات التي يتم رفعها للمحافظة إنشاء مكتب بريد أو ماكينة صرف آلي، لتقديم الخدمات المالية المواطنين بالقرية، كما تشمل أيضا ضرورة إعادة تأهيل محطة السكة الحديد بقرية تل روزن لضمان سلامة الأهالي، بالإضافة إلى ضرورة خفض منسوب ترعة الري بالقرية لضمان مرور المياه اللازمة للزراعات، فضلا عن رصف وإنارة الطريق الرئيسي للقرية.