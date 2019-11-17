شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالعال» يثني على أداء وفد مصر بـ«مجلس حقوق الإنسان»: «أبليتم بلاء حسن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أثنى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على أداء وفد مصر أثناء الدوري الشامل بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، قائلاً: «أبليتم بلاء حسن، وعبرتم بكل قدرة وإخلاص عما يدور في الواقع المصري من تقدم ملموس شهد به الجميع في مجال حقوق الإنسان في كافة المناحي السياسية والاجتماعية والثقافية»، موجهًا الشكر لوفد مصر على الدور الذي قاموا به.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، الأحد، تعقيبًا على بيان ألقاه المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، ورئيس الوفد الرسمي أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان.