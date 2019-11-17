شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: مصرع وإصابة 7 أشخاص في حادث انهيار برج كهرباء بأوسيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين، اليوم، إثر حادث انهيار برج كهرباء بمحطة سقيل مركز أوسيم بـ6 أكتوبر. وقال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ7 سيارات إسعاف مجهزة نقلت المصابين إلى مستشفى أوسيم المركزي وإمبابة العام، مشيرا إلى أن الإصابات تراوحت ما بين كسور وجروح وكدمات بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكدا أن جميع الحالات تتلقى الرعاية والعلاج اللازم، فيما تم نقل المتوفين لمستشفى أوسيم.

وأضاف أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وجهت وكيل وزارة الصحة بالجيزة فور وقوع الحادث بتوفير كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، ورفع تقرير تفصيلي بحالات المصابين والإجراءات الطبية المتخذة، كما اطمأنت على مخزون أكياس الدم وتوافر مخزون استراتيجي كافٍ بالمستشفيات.

وأكد «مجاهد» أنه تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع مستشفيات محافظة الجيزة، طبقاً لتوجيهات الوزيرة، وأن جميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة، وجارٍ متابعتهم لحين خروجهم بعد تحسن حالتهم الصحية.