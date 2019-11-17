شكرا لقرائتكم خبر عن «تويتر» ينقسم بين مؤيد ومعارض لحضور مرتضى منصور قضية «محمود البنا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أظهر «هاشتاج» #مرتضى_منصور على موقع «تويتر» وجود مؤيدين ومعارضين لحضوره ثالث جلسات قضية محاكمة المتهمين بقتل الطالب محمود البنا، المعروف باسم شهيد الشهامة، والمتهم فيها محمد راجح و3 آخرين، حيث حضر المستشار مرتضى منصور، إلى محكمة شبين الكوم، للترافع في القضية عن أسرة البنا.

وعلق «مغردون» عبر الـ«الهاشتاج»: «بعيدًا عن اتفاقنا أو اختلافنا مع مرتضى منصور.. بس تطوعه للمرافعة في قضية محمود البنا حاجة جميلة فعلا لازم نشكره عليها»، و«بصراحة كلنا اتفاجئنا بوجوده»، و«بركاتك يا سيادة المستشار» و«عاملين هاشتاج وهو جاى يستغل القضية» و«شو إعلامى»، فيما دافع رأي آخر: «هو مش محتاج الشو الإعلامى ولا ناقص فلوس رايح متبرع للقضية، ومش يمكن يكون سبب في إن حق البنا يرجع وأهله يرتاحوا وهو يرتاح في مكانه متربطوش الكورة بالحالة اللى زى دى».