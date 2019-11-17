شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ صبري عبادة يحصل على الماجستير من أكاديمية ناصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصل الشيخ صبري عبادة، ابن مدينة أبوكبير بمحافظة الشرقية، وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، على الزمالة والماجستير من كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، وقدم أول بحث حول «تجديد الخطاب الديني لتحقيق الأمن القومي»، تحت إشراف الدكتور نصر فريد واصل، وضمت لجنة المناقشة الدكتور أسامة الأزهري، والدكتور عمرو الورداني، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، فيما أشرف على رسالة الماجستير الدكتور محمد محمود أبوهاشم، نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والدكتور أحمد سالم، عميد كلية الدراسات، واللواء دكتور محمد عزب، مستشار أكاديمية ناصر.

وأوضح «عبادة» أن موضوع بحثه بعنوان «الإستراتيجية المقترحة لتجديد الخطاب الدينى لتحقيق الأمن القومي»، ويضم البحث ثلاثة فصول ومقدمة وخاتمة وتوصيات، فضلا عن بحث ميدانى قام من خلاله بسؤال مجموعة من المواطنين بطريقة عشوائية، عما إذا كان هناك خطاب دينى من عدمه، وأن البحث تضمن في مقدمته إشارة إلى موضوع البحث وأهميته من الجانب الديني والأمن القومي، حيث شمل الفصل الأول مبحثين ويتضمن تعريف الخطاب الدينى وأثره وأهميته وتاريخه وأنواعه، والفصل الثانى عن الأمن القومى تعريفه وأنه الركيزة الأساسية لحماية الدين، أما الفصل الثالث فعن الإستراتيجية المقترحة من خلال الأجهزة المعنية ودورها في تنفيذ الإستراتيجية، لافتاً إلى أن الرسالة حصلت على تقدير امتياز من لجنة المناقشة باعتبارها أول بحث يقدم حول تجديد الخطاب الديني لتحقيق الأمن القومي.