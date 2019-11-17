شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة أمام «النواب»: خصصنا 35 مليون جنيه لإنشاء مزارع مشتركة بـ10 دول أفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة، إن هناك خطة للوزارة للاستثمار في الدول الأفريقية، وهناك موازنة رصدتها الوزارة بقيمة 35 مليون جنيه سنويا، لإنشاء عدد من المزارع المشتركة بـ10 دول أفريقية، بنظام حق الانتفاع.

وأضاف «أبوستيت» خلال اجتماع لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، الأحد، أن الاستثمارات التي وضعتها وزاة المالية لهذه المزارع ضعيفة، خاصة

أن المزرعة الواحدة تتكلف حوالي 15 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن الوزارة تحاول توزيع المبلغ على جميع المزارع الموجودة في أفريقيا.

وتابع أن أغلب الدول الأفريقية ترحب بوجود مستثمرين من مصر، وهو ما سيساعد على نجاح تلك المزارع، للقيام بدورها التنموي، وزيادة الفرص الاستثمارية الواعدة بأفريقيا، مطالبًا بضرورة تنفيذ لقاءات مشتركة بين مصر والدول الأفريقية من خلال السفراء الأفارقة في مصر والتنسيق من خلالهم مع وزارات الاستثمار والتعاون الدول، لاستعراض خريطة الاستثمار.

وأوضح «أبوستيت» أن الأرض في زامبيا خصبة جدا، والمياه الجوفية بها متوفرة على بعد ٢٥ متر فقط، وأن قيمة حق الانتفاع للفدان بها ٨٠٠ دولار للفدان الواحد سنويًا، ويمكن إيجاد أسعار أقل في مناطق مختلفة.

وقال: «لو أن هذه المزارع لا تؤدي دورها ولا تحقق عائد يتم ضخه مرة أخرى في المزرعة لما تمكنا من إنشاء مزراع جديدة في ظل الموازنة المحدودة المخصصة للمشروع، والتي لا تتناسب مع الطموحات المطلوب تحقيقها»، لافتًا إلى أن القيادة السياسية تدعم الانتشار في أفريقيا ونقل تكنولوجيا الزراعة المصرية وتدعم التعاون في القيام بدور الأخ الأكبر في القارة، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى للتوسع في إنشاء المزارع وتأمل في الوصول إلى 20 مزرعة في 2022، مؤكدًا انه يمكن الانتهاء منها في تاريخ مبكر عن ذلك إذا توفر الدعم اللازم لذلك، موضحًا أن دعم المشروع سيزيد من القوة الناعمة لمصر في مجال النشاط الزراعي.

وكشف «أبوستيت» عن أن الوزارة بدأت مفاوضات مع دول حوض النيل لإنشاء مزارع تدريبية هناك، قائلا: «لم نتوصل لموافقات نهائية للتوقيع على مذكرات تفاهم».

وردًا على سؤال النواب حول عدم وجود جهة رسمية يتوجه لها المستثمر المصري الراغب في الاستثمار الزراعي في أفريقيا، قال «أبوستيت»: «سنحاول التنسيق مع سفرائنا في أفريقيا وسفراء هذه الدول في مصر لوضع خريطة استثمارية للمناطق المختلفة والمشروعات الممكن تنفيذها وسنحتاج إلى إنشاء بوابة لنقل المعلومات للمستثمرين المصريين وتشجيعهم خاصة على الاستثمار في الدول المستقرة سياسيًا حتى يطمئن المستثمر على أمواله».

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وحول زراعة القطن الأمريكي في أفريقيا بدلا ممن زراعة المصري حفاظًا على السلالة، تابع «أبوستيت»: «زراعة القطن الأمريكي في أفريقيا مرتبط بإمكانيات زراعته هناك وموائمته للظروف المناخية وحساب التكلفة، خاصة أننا سننتج دون دعم، وقدرتنا على المنافسة السوقية ستكون ضعيفة، خاصة أنهم يقدمون دعم لمزارعيهم».

وقال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، إن المبلغ الذي رصدته الوزارة لإنشاء تلك المزارع، وهو ٣٥ مليون جنيه، رقم ضئيل، بالنسبة لمشروع استراتيجي له بعد أمن قومي واقتصادي.

وطالب بأن يكون التوجه في إنشاء تلك المزارع المشتركة بأفريقيا، لزراعة المحاصيل الشرهة مائيًا، وذلك لمواجهة التحديات التي تواجهها مصر حاليًا، حتى يتم توفير المياه في مصر لزراعة المحاصيل الأخرى الغير شرهة للمياه، مشيرًا إلى ضرورة أن يكون العمل في هذا المشروع من خلال عدد من الأطراف، وليس وزارتي الزراعة والخارجية فقط، مطالبًا بإدخال وزارات الري والاستثمار والتخطيط، في هذه المنظومة، للتنسيق فيما يتعلق باختيار المحاصيل.

وقال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إنه يجب استغلال الدور الذي يقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوطيد العلاقات مع الدول الأفريقية من جديد، مشيرًا إلى أن المزارع المشتركة النموذجية في أفريقيا، تعد البوابة الرسمية لتوطيد العلاقات مع أفريقيا، ما يتطلب مضاعفة الرقم المخصص لموازنة تلك المزارع، بأكثر من 10 مرات، خاصة في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج.

كما طالب «الحصري» ألا يقتصر ذلك المشروع على 10 دول فقط، بل يصل إلى كل دول أفريقيا، وخاصة الدول التي تحتاج إلى دعم وينقصها التطور التكنولوجي الذي تقدمت فيه مصر بخطوات، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت تشارك في معارض دولية، وتنافس دول كبيرة في إنتاج محاصيل كثيرة، مثل الموالح، والخضراوات والبطاطس.

وأشار «الحصري» إلى وجود نمو في صادرات مصر الزراعية، وهو ما يحفزنا لزيادة عدد هذه المزارع في الدول الأفريقية، خاصة مع محدودية وقلة المياه، مضيفًا أنه لابد من البحث عن حلول خارج الصندوق، في ظل ذلك، كما لابد أن يعرف المستثمرين، الفرص المتاحة، في الدول الأفريقية.

وتساءلت النائبة آمنة نصير عن المكاسب المادية التي يمكن تحقيقها من خلال الزراعة في الدولة الأفريقية، وقالت: «هل هناك مكاسب مادية تدخل الدولة مقابل هذا التمدد، أم مجرد القيام بدور الأخ الأكبر وفرحين بالتوسع والاتساع في هذه البلاد تحت مقولة أن الأخ الكبير يضحي، هل نحن في مسؤولية الأخ الكبير أم أن هناك عائد لذلك».

فيما شددت النائبة منى منير، على ضرورة استغلال المزارع في أفريقيا لزراعة القطن الأمريكي وعدم الخلط بينه وبين القطن المصري للحفاظ على السلالة.