شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الثانى الميدانى ينظم زيارات لطلاب المدارس إلى قطاع تأمين شمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر
وألقى قائد الجيش الثانى الميدانى كلمة رحب فيها بالطلاب وأعضاء هيئة التدريس، مؤكدًاً حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة لترسيخ قيم الولاء والإنتماء وغرس روح الوطنية لدى أبناء وشباب الوطن من مختلف الأعمار بإعتبارهم أمل مصر وسواعدها للعبور لمستقبل أفضل.
وقام الطلاب بجولة تفقدية داخل عدد من الوحدات ومشاهدة بعض الأنشطة التدريبية اليومية لمقاتلى القوات الخاصة مشيدين بالدور البطولى الذى يقدمه أبناء القوات المسلحة لتأمين سيناء والقضاء على براثن الإرهاب، كما شاركوا مقاتلوا شمال سيناء فى عددأ من الأنشطة الرياضية والترفيهية.
وفى نهاية الجولة تم توزيع الأعلام والهدايا التذكارية، وأعرب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس عن سعادتهم وفخرهم بما تملكه القوات المسلحة من قدرات قتالية وتدريبية عالية تمكنها من الدفاع عن أمن مصر وشعبها العظيم، مؤكدين ثقتهم الكاملة فى قدرة رجال الجيش والشرطة على إقتلاع جذور الإرهاب البغيض، موجهين التحية والتقدير لشهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم لتبقى راية الوطن عالية خفاقة.
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