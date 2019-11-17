شكرا لقرائتكم خبر عن الجنايات العسكرية تقضى بإعدام المسمارى والمؤبد لـ32 متهما فى قضية الوحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت المحكمة العسكرية للجنايات بحكمها فى القضية رقم 160/2018 جنايات عسكرية غرب القاهرة ، المعروفة إعلامياً بقضية الواحات البحرية فى جلسة 17/11/2019 بالأتى : ثانياً : وحضورياً بمعاقبة عدد "22" متهم بعقوبة السجن المؤبد والسجن المشدد. ثالثاً : وغيابياً بمعاقبة عدد "10" متهم بعقوبة السجن المؤبد والسجن المشدد. رابعاً : وحضورياً ببراءة عدد "20"متهم . حيث أن المتهمين ارتكبوا الأتى : - 1- التأسيس والإنضمام لتنظيم الفتح الإسلامى والإرهابى بدولة لبيبا. Advertisements 2- إستهداف قوات إنفاذ القانون من القوات المسلحة والشرطة المدنية واتلاف أسلحتهم ومعداتهم واستحلال القيام بعمليات عدائية ضدهم وإستهداف المنشأت العامة والحيوية. 3- قتلوا عمداً عدد (11) من ضباط وأفراد قوة مأمورية وزارة الداخلية لمداهمة أوكار التنظيم الارهابى بمنطقة الواحات البحرية بتاريخ 20/10/2017. 4- شرعوا فى قتل اخرين من ضباط وافراد هذه المأمورية. 5- خطفوا واحتجزوا اخرون نقيب شرطة مدنية محمد علاء محمد عبد اللطيف الحايس كرهينة. 6- سرقوا بالاكراة اسلحة وذخيرة ومهمات قوات الشرطة المدنية المداهمة لمعسكرات العناصر الارهابية بمنطقة الواحات البحرية.

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