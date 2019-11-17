شكرا لقرائتكم خبر عن جنوب السودان: مصر وافقت على تمديد عمل بعثة علاج مليون أفريقى لمدة شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مددت البعثة الطبية المصرية، عملها بدولة جنوب السودان، فى المبادرة الرئاسية التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى لعلاج مليون أفريقى من فيروس سي، بدولة جنوب السودان، لمدة شهر إضافى حتى نهاية ديسمبر المقبل، بناء على طلب من حكومة جنوب السودان إلى السفارة المصرية بجوبا.

وأضاف بيان أصدرته سفارة جنوب السودان، أنه بعد النجاح الذى حققته البعثة منذ بداية عملها فى سبتمر الماضى، جعلها محل إشادة من كافة الدوائر فى جنوب السودان وفي مقدمتها وزير الصحة ووزيرة الخارجية الجنوب سودانيين.

كما تم توسيع دائرة عمل البعثة من العاصمة جوبا إلى المدن الكبرى خارج العاصمة مثل واو وبور.

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تجدر الإشارة إلى أن البعثة الطبية المصرية تضم 6 أطباء وأخصائيين مصريين، وأنها تجرى كافة التحاليل الطبية المتقدمة اللازمة للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية، وتقدم العلاج مجاناً للقضاء على فيروس سي، أسوةً بما تم داخل مصر فى إطار مبادرة السيد الرئيس للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية.

كما تحرص البعثة على نقل المعرفة للأشقاء الجنوب سودانيين من خلال تدريب طواقم طبية محلية على استخدام أجهزة التحاليل وإرشاد المرضي، وتقوم أيضاً بجهود كبيرة للتوعية العامة بأمراض الالتهاب الكبدى وكيفية الوقاية منها.