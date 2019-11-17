شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: برج أوسيم قديم وغير مستخدم.. والشبكة لم تتأثر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بيانا منذ قليل، لتوضيح حول ملابسات سقوط برج كهرباء ضغط عالي بقرية سقيل، التابعة لمركز أوسيم، شمال محافظة الجيزة.

وقالت الوزارة فى البيان: "إنه أثناء فك أحد الأبراج جهد 220 كيلوفولت الغير مستخدمة داخل محطة غرب القاهرة لإنتاج الكهرباء عن طريق أحد المقاولين التابعين للقطاع الخاص والمتعاقد معه لرفع البرج القديم سقطت أجزاء من هذا البرج على بعض العاملين التابعين للمقاول مما أدى إلى حدوث إصابات لهم، وتم نقلهم على الفور إلى المستشفى.

وتؤكد الوزارة على عدم تأثر الشبكة الكهربائية بما حدث حيث أن هذا البرج قديم وغير مستخدم .