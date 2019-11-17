شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 4 وفيات و3 مصابين فى حادث سقوط برج كهرباء بأوسيم (تحديث) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة والسكان عن وفاة 3 حالات و3 مصابين فى حادث سقوط برج كهرباء بمنطقة أوسيم بالجيزة. (تحديث)

وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه تم الدفع بـ7 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى مستشفيات أوسيم وإمبابة العام .

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا من عمال الكهرباء بسقوط برج تحت الإنشاء بمنطقة أوسيم، وعلى الفور انتقلت قوت الإنقاذ إلى المكان للبحث عن أى أشخاص بالمكان.