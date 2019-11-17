شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يوجه بتوفير الرعاية الطبية لمصابى حادث برج كهرباء أوسيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وجميع قيادات المحافظة التنفيذية، خالص التعازي لأسر المتوفين، إثر انهيار برج كهرباء بشركة كهرباء سقيل بمركز ومدينة اوسيم . وحرص المحافظ على الاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين، موجهاً مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة بتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، وتلقيهم العلاج اللازم حتي تمام الشفاء متمنياً الشفاء العاجل للمصابين . وكان برج كهرباء لا يعمل ومنفصل عنه التيار منذ 4 سنوات، انهار عصر اليوم بمنطقة سئيل، ما اسفر عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 3 أخرين. Advertisements

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