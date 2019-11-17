شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يستقبل وفد مبادرة "بناة الحوار" التابعة لمنظمة كايسيد الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالقاهرة، ظهر اليوم، وفد مبادرة "بناة الحوار" التابعة لمنظمة كايسيد الدولية، وتناولت المبادرة التى استمرت 4 أيام، الحوار المسيحى الإسلامى وعقباته وسبل حل المشكلات وفض النزاعات.

اشترك فى المبادرة أربعة وأربعون من المسيحيين والمسلمين منهم رجال دين وإعلاميين وأساتذة جامعات وشباب من عدة دول.

وألقى البابا كلمة عن الإنسان واحتياجاته المتنوعة والتى يعد من أهمها الحب. كما أجاب على كثير من أسئلة الحاضرين والتي دارت حول النسيج الواحد، وأن المشاكل هى الاستثناء وليست القاعدة كما أن المرض هو الاستثناء والصحة هى القاعدة.

الجدير بالذكر أن منظمة KAICIID الدولية أسسها العاهل السعودى الراحل عبد الله بن عبد العزيز عام 2012 بهدف إقامة حوار بين أتباع الديانات والثقافات، ومقرها العاصمة النمساوية ڤيينا.