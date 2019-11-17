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"الصحفيين" تعلن فتح باب الحجز لوحدات سكنية ببدر وقليوب وحدائق القبة وأكتوبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت نقابة الصحفيين، عن فتح باب الحجز لوحدات سكنية تم الاتفاق عليها مع هيئة الأوقاف المصرية والمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، بداية من غدا الاثنين الموافق 18 نوفمبر حتى الخميس 21 نوفمبر .

 

وأضافت النقابة فى بيان لها، أنه حال زيادة عدد المتقدمين عن عدد الوحدات ستجرى قرعة علنية يوم السبت الموافق 23 نوفمبر بمقر النقابة، موضحا أن الوحدات ستكون بمدينة بدر وقليوب وحدائق القبة و6 أكتوبر .

 

 

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