شكرا لقرائتكم خبر عن دورة تدريبية فى وزارة الرى حول استخدام الطاقة الشمسية فى رفع المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذ قطاع التدريب الإقليمي للموارد المائية و الرى دورة تدريبية فى مجال " إستخدام الطاقة الشمسية فى رفع المياه " لمدة أربعة أيام لـ 25 متدرب من قطاعات الوزارة المختلفة .

وقالت وزارة الرى فى بيان صحفى ، يتم استخدام الطاقة النظيفة في مجال الموارد المائية حيث يقوم قطاع بتجهيز الآبار للعمل بالطاقة الشمسية بمحافظات جنوب سيناء والجيزة وأسوان وقنا وسوهاج تبلغ القيمة الإجمالية لعمليات تجهيز الآبار للعمل بالطاقة الشمسية حوالي (110.328) مليون جنيه، وقيمة ما تم تنفيذه منذ بدء العمل حتى تاريخه ( 20.208 ) مليون جنيه بنسبة 18.32%، فى حين بلغت قيمة ما تم تنفيذه من 1/7/2019 حتى اليوم (5.718) مليون جنيه بنسبة 5.2%.

أضاف الوزارة ، أن قطاع المياه الجوفية يعمل على تحويل الآبار من الكهرباء إلى الطاقة الشمسية ليس فقط تخفيض الأعباء المالية المطلوبة لتشغيل وصيانة الابار بالطاقة التقليدية "الديزل" بل لأن الطاقة الشمسية مصدر لا ينضب، بالاضافة الى انخفاض مصروفات الصيانة والمحافظة على البيئة والتحكم في عدد ساعات التشغيل بصورة طبيعية و منع السحب الجائر من الخزان الجوفى، حيث أن البئر يعمل فقط أثناء فترات سطوع الشمس التى تتراوح ما بين 8 الى 10 ساعات يومياً على مدار العام صيفاً وشتاء.