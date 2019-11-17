شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: 200 فرصة عمل فى لبنان برواتب مجزية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد مكتب التمثيل العمالي، التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية بالعاصمة اللبنانية بيروت، 31 عقد استقدام لعمالة مصرية من أصل 200 عقد سيستكمل استقدامهم لاحقا لإحدى شركات المقاولات بلبنان.
وتلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك عبر المستشار العمالى بلبنان عادل داود المستشار، أشار فيه إلي أن رواتب العمالة المصرية تتراوح ما بين 800 إلى 1350 دولار شهريا بخلاف المزايا الأخرى كالسكن والعلاج وتذاكر الطيران وغير ذلك .
وأضاف أن الشركة تعهدت بعدم تحميل العامل أى تكاليف مادية بما في ذلك نسبة 2٪ من إجمالي مرتب العام الأول التي تحصل عليها شركة إلحاق العمالة المصرية بالخارج، وقد تحملتها بالكامل شركة المقاولات اللبنانية.
كانت هذه تفاصيل خبر القوى العاملة: 200 فرصة عمل فى لبنان برواتب مجزية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.