شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: 200 فرصة عمل فى لبنان برواتب مجزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد مكتب التمثيل العمالي، التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية بالعاصمة اللبنانية بيروت، 31 عقد استقدام لعمالة مصرية من أصل 200 عقد سيستكمل استقدامهم لاحقا لإحدى شركات المقاولات بلبنان.

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وتلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك عبر المستشار العمالى بلبنان عادل داود المستشار، أشار فيه إلي أن رواتب العمالة المصرية تتراوح ما بين 800 إلى 1350 دولار شهريا بخلاف المزايا الأخرى كالسكن والعلاج وتذاكر الطيران وغير ذلك .

وأضاف أن الشركة تعهدت بعدم تحميل العامل أى تكاليف مادية بما في ذلك نسبة 2٪ من إجمالي مرتب العام الأول التي تحصل عليها شركة إلحاق العمالة المصرية بالخارج، وقد تحملتها بالكامل شركة المقاولات اللبنانية.