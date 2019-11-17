شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: خفض مناسيب المياه فى النيل والترع لاستقبال موسم الأمطار.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس عبد اللطيف خالد، رئيس قطاع الرى، بوزارة الموارد المائية والرى، إن القطاع فى مثل هذا الوقت من العام يستعد لاستقبال موسم الأمطار والسيول وتخفيض مناسيب المياه.
وأضاف خالد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه يتم تخفيض التصرفات فى نهر النيل وبناء عليه يكون هناك استعداد كامل لاى نخفيضات فى الترع الرئيسية والرياحات.
وأوضح خالد أن الزراعات الشتوية يكون استهلاكها للمياه أقل، لذلك يتم تخفيض التصرفات المائية حتى نرشد الاستهلاك والاستفادة من مياه الأمطار.
يذكر أن أجهزة وزارة الرى أعلنت حالة الطوارئ على مدار الساعة للتعامل مع موسم الأمطار السيول واتخذت كافة الاستعدادات اللازمة للنوات القادمة، وذلك من خلال رفع حالة الطوارئ لكافة محطات الرفع التابعة للوزارة وآيضا المتابعة المستمرة للمجارى المائية ومراقبة المناسيب على مدار الساعة .
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