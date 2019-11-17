شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار نائب وزير الزراعة كأول مصرية عضوا بمجلس أمناء المركز الدولى للأسماك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال اجتماع مجلس أمناء المركز الدولى للأسماك المنعقد حاليا في العاصمة الإيطالية "روما" تم التصويت بإجماع أعضاء مجلس الأمناء على اختيار الدكتورة محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة أول باحثة مصرية يتم اختيارها عضوا في مجلس أمناء المركز وجاء الاختيار بناء علي الجهود المبذولة في مجال تنمية الثروة السمكية في مصر منذ توليها منصب نائب وزير الزراعة .

ويعتبر المركز الدولى للأسماك منظمة أبحاث دولية لا تهدف للربح وتستغل إمكانيات المصايد والاستزراع السمكي للحد من الجوع والفقر في العالم النامي ، ويعتمد أكثر من مليار شخص فقير على معظم البروتين الحيواني من الأسماك ، كما يعمل حوالي 250 مليون نسمة في مجال الصيد والاستزراع السمكي حول العالم .والمركز الدولي للاسماك هو عضو في المنظمة العالمية للبحوث الزراعية من أجل توفير مستقبل آمن للغذاء، وقد تم انشاؤه عام ١٩٧٥ ومقره ماليزيا وله 7 مكاتب رئيسية في افريقيا واسيا والباسيفك.

وجدير بالذكر أن نائب وزير الزراعة قد سبق اختيارها خبيرة دولية في معظم المنظمات الدولية مثل منظمة الاغذية والزراعة والمنظمة العالمية للصحة والمنظمة العالمية لصحة الحيوان والمنظمة العربية للتنمية الزراعية.

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