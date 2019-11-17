شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: مصابو برج أوسيم يتلقون الرعاية بالمستشفيات وخروجهم بعد تحسن الحالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وأوضح بيان للوزارة أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ7 سيارات إسعاف مجهزة نقلت المصابين إلى مستشفيي أوسيم المركزي وإمبابة العام، مشيرا إلى أن الإصابات تراوحت ما بين كسور وجروح وكدمات بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكدا أن جميع الحالات تتلقى الرعاية والعلاج اللازم، فيما تم نقل المتوفين لمستشفى أوسيم.

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وأضاف أنه تم توجية وكيل وزارة الصحة بالجيزة، فور وقوع الحادث بتوفير كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، ورفع تقرير تفصيلي بحالات المصابين والإجراءات الطبية المتخذة، كما اطمأنت على مخزون أكياس الدم وتوافر مخزون استراتيجي كافٍ بالمستشفيات.

وأكد البيان أنه تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع مستشفيات محافظة الجيزة وأن جميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة وجارى متابعتهم لحين خروجهم بعد تحسن حالتهم الصحية.