شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقى: امتحان الثانوى العام فى المنظومة الجديدة للتقويم يقيس المهارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن بنك المعرفة به محتوى إضافي للقصة من إعداد نهضة مصر، متعلق بمنهج اللغة العربية للصف الأول الثانوى.

وأضاف وزير التربية والتعليم: "تعتمد المنظومة الجديدة للتقويم على قياس المهارات وبالتالى فإن موضوعات القراءة المقررة على الطلاب للتدريب على المهارات اللغوية، ويأتى الامتحان لقياس المهارات اللغوية التى تدرب عليها التلميذ فى شكل موضوعات قراءة متحررة، وبهذا فإن اشتمال الامتحان على موضوعات مقررة يتعارض مع المنظومة الجديدة للتقويم.

يأتى ذلك بعد أن طالب بعض معلمى اللغة العربية بأن يشتمل امتحان اللغة العربية الخاص بالصف الأول الثانوى على نص متحرر ونص مقرر، وموضوع قراءة متحرر وآخر مقرر، ليتم الاستفادة مما يتم تدريسه للطلاب فى الكتاب المدرسي.

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وأوضح أن القصة غير موجوده على موقع الوزارة، وجار اتخاذ إجراءات لرفعها.