ماجد فوزي: إضافة 5 آلاف غرفة فندقية جديدة للقطاع خلال 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:​

عقدت الجمعية العمومية العادية لغرفة المنشآت الفندقية اليوم، الأحد، برئاسة ماجد فوزي بأحد فنادق القاهرة الكبرى.

وأعلن ماجد فوزي رئيس الغرفة تخصيص 12 مليون جنيه للتدريب العاملين بالقطاع، موضحاً أنه لأول مرة يتم تحديد رقم للتدريب السياحي منذ سنوات، بالتنسيق مع صندوق السياحة بمقدار 20 في المئة.

وأوضح فوزي أنه من المتوقع أن يصل عدد المتدربين في نهاية عام 2019 الجاري 5 آلاف متدريب في مختلف المحافظات السياحية المصرية.

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وأكد تنفيذ دورات تفتيشية من قبل وزارة السياحة والغرفة لضمان مستوى الخدمة المقدمة للسياح وضمان سلامتهم.

وأوضح أنهم يهدفون إلى رفع كفاءة المنتج السياحى المصري والعنصر البشرى، مشيرا إلى أن الغرفة تؤيد عدم تطبيق سياسة تسعير الفنادق بدون الارتقاء بالمستوى المهنى والبنية التحتية.

وأشار إلى أنه من المتوقع إضافة نحو 4 الى 5 آلاف غرفة فندقية جديدة للقطاع السياحي الفندقي في مدينتي البحر الأحمر ومرسى علم خلال العام المقبل ليكونوا جاهزين للعمل.

من جانبه، قال أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية إنه تم مناقشة قانون الجمارك والتشريعات المتعلقة بالقطاع السياحي مع مجلس النواب وقدمنا عدة ملاحظات كافة الغرف وسيتم الرد عليها الشهر المقبل.