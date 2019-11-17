سعد الجمال يطالب بضم نواب البرلمان من الضباط لقانون "هيئة الشرطة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

قال النائب سعد الجمال، إنه لا بد وأن نتذكر شهداء الشرطة فهم أحياء عند ربهم يرزقون، وأن الأمن هو محور حياة الشعوب، مضيفا: "ذقنا مرارة الانفلات الأمني عقب ثورة يناير، ومحاولات هدم الدولة وأقسامها الشرطية لهدم الاستقرار، واستعدنا على يد الرئيس السيسي الانتصار على يد الجحافل الإرخابية الخاشمة، فعلمنا مدى أهمية الأمن".

جاء ذلك خلال تعليقه على قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، مؤكدا أن كل ما نقدمه من مال لا يساوي قطرة دماء واحدة من الشهداء الأبرار، أو يوما يقضيه المصابين والمعاقين يعانوه نتيجة أدائهم لرسالة وطنية يؤمنون بها، أود أن أضيف للقانون السادة ضباط الشرطة اللذين أصبحوا أعضاء في البرلمان، ويزيدوا عن 60 عضوا، يؤدون رسالة لا تقل وطنية عن أدائهم في جهاز الشرطة.

واختتم بإعلانه الموافقة على مشروع القانون.​