تأجيل استشكال "العزبي" على شطبه من سجلات الصيادلة لـ14 ديسمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:
قررت محكمة الأمور المستعجلة، بمحكمة عابدين، اليوم الأحد، تأجيل استشكال الدكتور أحمد العزبي، صاحب سلسلة صيدليات "العزبي" يطالب بوقف تنفيذ حكم شطبه من سجلات الصيادلة، لجلسة 14 ديسمبر المقبل، للإعلان.
وجاء في الاشكال أن العزبي طعن على حكم شطبه أمام محكمة النقض ولم يفصل فيه، وأنه تنازل عن العلامة التجارية لصيدلياته (العزبي) إلى شركة المها للأعمال الهندسية والتجارة والمقاولات العامة والخاصة.
وكانت محكمة استئناف القاهرة، قضت بشطب الدكتور أحمد العزبي وإيقافه نهائيا عن مزاولة المهنة وإيقاف 11 صيدلانيًا لمدة عام لإعارتهم أسماءهم له.
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