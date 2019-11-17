سقوط هارب من المؤبد في كمين شبرا العلوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على هارب من المؤبد بأحد الأكمنة الأمنية بمنطقة شبرا.

تمكن النقيب محمود جميل، ضابط مباحث كمين شبرا العلوي، من ضبط " محمد.ع" والمحكوم عليه في القضية رقم 3869 لسنة 2014 جنايات قسم إمبابة مخدرات بالسجن المؤبد وغرامة 10 آلاف جنيه.

وبمواجهة المتهم أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد عمرو أبو رية، رئيس مباحث تأمين الطرق والمنافذ، والمقدم محمد وجيه، مفتش المباحث، اعترف بصحة الحكم.

تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.