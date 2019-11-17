بحضور نخبة من الفنانين.. الداخلية تُكرم المتفوقين دراسياً من أبناء شهداء الشرطة(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نظمت وزارة الداخلية، اليوم الأحد 17 نوفمبر، ممثلة في الإدارة العامة للعلاقات الإنسانية ورعاية أسر شهداء ومصابي الشرطة بقطاع الإعلام والعلاقات، احتفالية لتكريم أبناء الشهداء المتفوقين في كافة المراحل الدراسية.

حضر الاحتفالية عدد من قيادات الوزارة ونخبة من الفنانين والإعلاميين والرياضيين، تم خلالها نقل تحيات وتقدير وزير الداخلية وجميع أعضاء هيئة الشرطة، وتقديم أخلص معاني التقدير والاعتزاز وأصدق عبارات التهنئة والامتنان لجميع أسر وأبناء الشهداء والمتفوقين منهم بالمراحل التعليمية المختلفة، وتم تكريمهم وتسليمهم شهادات تقدير وكؤوس التفوق الدراسي للأول في كل مرحلة تعليمية.

وقد كان لذلك الحفل بالغ الأثر في نفوس أسر وأبناء الشهداء الذين أعربوا عن فخرهم واعتزازهم بذلك التكريم الذي يُعد تكريماً لآبائهم وذويهم الذين استشهدوا دفاعاً عن الحق لكي يأمن الجميع.

يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأسر شهداء هيئة الشرطة، باعتبارها أحد ثوابتها المحورية، وإعلاءً لقيم الوفاء لتضحيات ذويهم الذين استشهدوا دفاعاً عن أمن الوطن وسلامة أراضيه.