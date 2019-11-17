تحريات انهيار برج كهرباء أوسيم: العمال سقطوا من ارتفاع 25 مترا أثناء فكه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، تفاصيل ملابسات سقوط برج كهرباء اثناء إحلاله بمنطقة أوسيم.

وتبين من التحريات الأولية، أن عمال أحد شركات المقاولات كانوا يعملون لفك البرج المنهار والذي يبلغ ارتفاعه "110متر"، حيث تمكنوا من إحلال مسافة 85 مترًا من البرج، وأن العمال سقطوا من ارتفاع 25 مترًا حال استكمال فك الجزء المتبقي من البرج، وهو ما أدي إلى مصرع 4 من بينهم وإصابة 3 أخرين.

وحصل "الخليج 365" على أسماء ضحايا ومصابي حادث سقوط برج كهرباء ضغط عالي بمركز أوسيم، اليوم الأحد.

أسفر الحادث عن مصرع كل من: كريم محمد إبراهيم 28 سنة طلخا الدقهلية، وأحمد إبراهيم مدين 22 سنة طلخا الدقهلية، وأبو الوفا أسعد 35 سنة، وإبراهيم محمد عبد الرحمن 33 سنة، يقيمان قرية الصبريات مركز دشنا بمحافظة قنا.

وجاء أسماء المصابين وهم كل من: سلامة مرسي على الغندور 42 سنة طلخا الدقهلية، بكسور بالذراعين والحوض، وعلي حسن عيد 30 سنة مقيم أوسيم، مصاب بصدمة عصبية، وهيثم فارس السيد 33 سنة مقيم كفر الشيخ، باشتباه كسر بالحوض.

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