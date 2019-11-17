ننشر أسماء ضحايا حادث برج كهرباء أوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

حصل "الخليج 365" على أسماء ضحايا ومصابي حادث سقوط برج كهرباء ضغط عالي بمركز أوسيم، اليوم الأحد.

أسفر الحادث عن مصرع كل من: كريم محمد إبراهيم 28 سنة طلخا الدقهلية، وأحمد إبراهيم مدين 22 سنة طلخا الدقهلية، وأبو الوفا أسعد 35 سنة، وإبراهيم محمد عبد الرحمن 33 سنة، يقيمان قرية الصبريات مركز دشنا بمحافظة قنا.

وقال مصدر أمني مسؤول في تصريحات لمصراوي إنه في أثناء تنفيذ بعض العمال أعمال فك البرج ضمن خطة إحلال وتجديد، انهار عليهم.

أضاف المصدر أن جزء كبير من البرج سقط في مجر نهر النيل الملاصق لمحطة الكهرباء بقرية سقيل، لافتا إلى أن فرق الإنفاذ البري انتشلت 4 جثامين من تحت الأنقاض، ونقل 3 مصابين إلى المستشفى في حالة حرجة.

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