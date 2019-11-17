أمن المنافذ يضبط كيلو كوكايين و6 قضايا تهريب بضائع خلال يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، جهوده في إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، وضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركيه.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ خلال 24 ساعة عن ضبط 6 قضايا تهريب بضائع "ملابس أجنبية الصنع، شرائط حرير، لوازم كهربائية متنوعة" بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي في تلك القضايا 45768 جنيها، كما تم ضبط 3 قضايا تهريب نقد.

وضُبط 3 قضايا مخدرات بمضبوطات بلغت كيلو جرام لمخدر الكوكايين، و460 قرص مخدر.

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وأثمرت الجهود عن ضبط 37 قضية أمن عام، من بينها (مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمرك ية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي، مخالفات السائقين، 1080 مخالفة مرورية متنوعة.

كما تم تنفيذ 185 حكما قضائيا متنوعا، ضبط 4 قضايا متنوعة في مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات".

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة التحقيق.