محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي: انتقلت نيابة شمال الجيزة لموقع حادث سقوط برج كهرباء في منطقة أوسيم بالجيزة، أسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 أخرين، وفقاً للحصيلة التي أعلنتها وزارة الصحة. وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة. وقال مصدر أمني مسؤول، إن فرق الإنقاذ انتشلت الجثامين ونقلت المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. Advertisements تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بسقوط برج كهرباء بقرية سقيل بمركز أوسيم، وسقوط ضحايا ما بين وفيات ومصابين. انتقلت قوة من مباحث قطاع الشمال برئاسة العميد عمرو طلعت، وفرق إنقاذ بري بقيادة اللواء هاني سعيد. اقرأ أيضا.. 3 وفيات و4 مصابين في انهيار برج كهرباء بأوسيم (محدث)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النيابة تنتقل لمعاينة موقع انهيار برج كهرباء بأوسيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.