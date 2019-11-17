النيابة تتسلم تقرير الطب الشرعي الخاص بالفنان الراحل هيثم أحمد زكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تسلمت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر، تقرير الطب الشرعي الخاص بالتحاليل الفنية للعينات التي تم سحبها من جثمان الممثل الراحل هيثم أحمد زكي، وتواصل النيابة تحقيقاتها حول وفاة الفنان.

وباشر فريق من النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر التحقيق حول وفاة الفنان هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى من صباح يوم 7 نوفمبر الماضي، داخل فيلاته في الشيخ زايد، للوقوف على ظروف وملابسات الوفاة.

وناظر فريق من النيابة جثمان الفنان الراحل، للوقوف على وجود أي علامات تشير إلى وجود عنف جنائي من عدمه، كما عاين فريق النيابة فيلا الفنان، واستمعوا لأقوال خطيبته حول وفاته.

جدير بالذكر أنه تم تشييع جثمان الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، من مسجد مصطفى محمود، بحضور عدد كبير من الفنانين.