أخبار مصر | «الصحفيين» تعلن عن فتح الحجز لوحدات سكنية بهيئة الأوقاف.. تعرف على التفاصيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «الصحفيين» تعلن عن فتح الحجز لوحدات سكنية بهيئة الأوقاف.. تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت نقابة الصحفيين، برئاسة ضياء رشوان، عن فتح باب الحجز لوحدات سكنية بالتعاون مع هيئة الأوقاف والمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، على أن يبدأ الحجز بالدور الثاني بالنقابة، بإدارة الإسكان لدى الموظف المختص هيثم فارس، وذلك بداية من الإثنين 18 نوفمبر وحتى الخميس 21 نوفمبر، على أن ترسل كشوف الحاجزين لوزارة الأوقاف الأسبوع المقبل.



وقالت النقابة في إعلانها، إنه في حال فاق عدد المتقدمين، عدد الوحدات المتاحة، ستُجرى قرعة علنية يوم السبت المقبل، 23 نوفمبر، بمقر النقابة بالدور الرابع، في الساعة 1 ظهرًا.



ويوضع إعلان النقابة أمكان وأعداد الوحدات والأسعار كالتالي: