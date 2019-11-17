أخبار مصر | البرلمان يوافق على مشروع قانون تعديل أحكام هيئة الشرطة مبدئيًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان يوافق على مشروع قانون تعديل أحكام هيئة الشرطة مبدئيًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأحد، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، من حيث المبدأ.

وأحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قرارين لرئيس الجمهورية، إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها.

وكما قام عبدالعال بالموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 576 لسنة 2019 بشأن اتفاق قرض التمويل الإضافي لمشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعى بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، والموقع بتاريخ 11 سبتمبر 2019 إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس.

وأحال قرار رئيس الجمهورية رقم 579 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة، بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، والموقع في القاهرة بتاريخ 4 أغسطس 2019 إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس أيضًا.

