أخبار مصر | "القوى العاملة": 85 مليون دولار تحويلات المصريين بالأردن خلال أكتوبر الماضي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "القوى العاملة": 85 مليون دولار تحويلات المصريين بالأردن خلال أكتوبر الماضي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية، بإجمالي تحويلات المصريين العاملين بالأردن خلال أكتوبر 2019 والتي بلغت 85 مليون دولار تقريبا، فضلا عن 605 آلاف و322 دولاراً تحويلات لمصر عن رواتب تقاعدية مستحقة لأصحابها، بالإضافة إلى 714 دولارا تم تحصليها مستحقات مطالب عمالية، وباقي 20 ألفا و555 دولارا تحت البحث والدراسة، من إجمالي 15 شكاوي.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة: إن الوزير تلقى تقريرا بذلك من خلال مكتب التمثيل العمالي، أشار فيه المستشار العمالي بالسفارة أشرف الحرايرى إلى أن إجمالي العقود التي تم التصديق عليها خلال فترة التقرير لأغراض حفظ الوظيفة بمصر بلغت 26 عقدا بقطاعات الزراعة والصيد والخدمات المساندة، فضلا عن إجمالي طلبات الاستقدام الصادرة من الأردن للحاسب الآلي بوزارة القوي العاملة بلغت 22 ألفا و194عقدا.

كما قام المكتب باستقبال 338 معاملة للمواطنين المصريين على الشباك المخصص لذلك، حيث تم الرد على 200 استفسار عمالي، و5 شهادات مستثمر، و27 شهادة لمن يهمه الأمر ، ومعاملة متعلقة بوزارة العمل الأردنية، 45 معاملة خاصة بالوزارة والسفارة ، و50 موافقة لاستخراج تصريح عمل ، والباقي معاملات خاصة بأصحاب الأعمال والجوازات، فضلا عن 60 زيارة واجتماع بوزارة العمل الأردنية ، فروع الضمان الاجتماعي، والمنشآت التي يعمل بها مصريين لحل مشاكلهم.

