أخبار مصر | رئيس قناة السويس يهدي وزير الأثار درعًا تذكاريًا بمناسبة مرور 150 عاما على افتتاحها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس قناة السويس يهدي وزير الأثار درعًا تذكاريًا بمناسبة مرور 150 عاما على افتتاحها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أهدى الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، الدكتور خالد العناني وزير الأثار، درع الهيئة، تخليدًا وتذكارًا بمناسبة مرور 150 عاما على افتتاح القناة.

جاء ذلك على هامش مشاركة الدكتور خالد العناني وزير الأثار في الاحتفالية التي تنظمها اليوم الهيئة بمناسبة مرور 150 عامًا على افتتاح قناة السويس"1869-2019" للملاحة البحرية، وذلك بالمارينا الجديد شرق القناة بمحافظة الإسماعيلية.

وحضر الاحتفالية السفير ستيفان روماتيه، سفير فرنسا بمصر، ورئيس جمعية أصدقاء فرديناند ديلسيبس، و الاستاذ احمد عبيد مساعد وزير الاثار للشؤون الفنية و الاستاذ مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف و د. نيفين نزار معاون وزير الاثار لشؤون العرض المتحفي وأعضاء مجلس إدارة هيئة قناة السويس، واستمع الحضور إلى عرض تقديمي يسرد تاريخ القناة ويوضح أهميتها لحركة التجارة العالمية، كما شاهد الضيوف فيلماً تسجيلياً يوثق المراحل المختلفة التي مرت بها قناة السويس منذ إنشائها وحتى الآن.