أخبار مصر | رئيس البرلمان يشكر وفد مصر بمجلس حقوق الإنسان بجنيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس البرلمان يشكر وفد مصر بمجلس حقوق الإنسان بجنيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعرض المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إنجازات الوفد المصرى بملف مصر فى المجلس الدولى لحقوق الإنسان فى جنيف باعتباره رئيس الوفد الرسمي المصري بالاستعراض الدورى الشامل بالمجلس الدولى لحقوق الإنسان، قائلا: "في البداية أؤكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قائد مسيرة الوطن ويعمل بإخلاص وتخطى العديد من الصعاب".

وأضاف "مروان"، خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة اليوم الأحد، إن مصر قدمت يوم 13 نوفمبر الجارى تقريرها الدورى الثالث فى إطار آلية الاستعراض الدورى الشامل فى جنيف.

وأشار إلى أن هناك إشادة من أكثر من 80% من الدول التى شاركت فى الاستعراض بجنيف، وحول عدد التوصيات التى وجهتها الدول لمصر وبلغت 372 توصية قال "مروان" إنها تأتى فى إطار ما تكفله الآلية من فرص لتبادل الآراء بهدف مساندة الدولة محل الاستعراض.